Сергей Жилин и его коллектив "Фонограф" выступят с программой JazzValentine, посвященной Дню всех влюбленных, в Театральном зале Московского международного Дома музыки 11, 12, 13 и 14 февраля. Артисты исполнят знаменитые песни о любви и романтические инструментальные композиции. Основу программы составят хиты группы The Beatles.Сергей Жилин и его "Фонограф" по праву считаются одними их самых востребованных музыкантов нашей страны. Фирменный стиль коллектива легко узнать по безупречному чувству ритма, слаженной работе духовой секции, изобретательным импровизациям и филигранной технике исполнения. Сегодня они выступают в Калининграде, а завтра летят на Дальний Восток. Только в Москве Сергей Жилин представляет с неизменным аншлагом более 20 концертов в сезон. И каждый год в преддверии самого романтичного праздника – Дня святого Валентина – "Фонограф" спешит на встречу со зрителями Московского международного Дома музыки.JazzValentine – цикл концертов, ставший одной из визитных карточек коллектива Сергея Жилина. Это романтический джазовый вечер в честь праздника всех влюбленных, в программе которого представлены два десятка песен о любви и инструментальные композиции, вдохновленных этим прекрасным чувством. Основу программы составят хиты группы The Beatles, которые прозвучат в оригинальных аранжировках."Музыка The Beatles – вне времени! Кажется, что их песни универсальны для всех музыкальных стилей, но ещё никто не показывал их творчество в контексте одного концерта во всем многообразии, – поделился Сергей Жилин. – Мы выбрали самые известные на наш взгляд песни и создали свои версии – в самых разных жанрах. Представьте "битлов" в стиле jazz ballad, pop funk, bebop, jazz-rock и rock-n-roll сразу – кажется невероятно, но у нас получилось!".JazzValentine. "Сергей Жилин & Фонограф" — 11, 12, 13 и 14 февраля в Светлановском зале ММДМ.