Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина уехала из России после скандала с матерью. По словам певицы, ее дочь сама приняла такое решение. Успенская не стала ее удерживать и оплатила билеты. Она уехала к папе. Пусть они будут счастливы! Теперь у нее свобода полная, — сказала Успенская.

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина уехала из России после скандала с матерью.По словам певицы, ее дочь сама приняла такое решение. Успенская не стала ее удерживать и оплатила билеты, сообщает Starhit."Она взяла сумму денег, которую ей дали за продажную информацию, и уехала к папе. Пусть они будут счастливы! Пусть она докажет, что хочет. Теперь у нее свобода полная", — сказала Успенская.Артистка рассказала, что никогда не запрещала дочери делать то, что она хочет. А держать Татьяну возле себя было нужно, чтобы доделать ей операции и чтобы она "вновь стала красивой девочкой, уверенной в себе". Успенская сказала, что будет только счастлива, если дочь докажет, что она больше не нуждается в ней.Ситуации в семье Успенской была посвящена передача "Прямой эфир". Певица откровенно рассказала Андрею Малахову, что живет будто в аду и не узнает свою дочь, которую буквально боготворила. "Как она могла забыть мою любовь, мое отношение?" — плачет певица. Она уверена, что делала все, чтобы дочери было хорошо. В программе также появилась и сама Татьяна. Она сказала, что и сама сейчас еле жива и находится в отчаянии. Успенская обратилась к ней со словами "прости, что так сильно тебя любила, я тебя наверное перелюбила". Татьяна на это ответила, что "иногда любовь бывает подавляющей". "Все, что я сейчас хочу, чтобы мы были врозь", — попросила она.