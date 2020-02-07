В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершились еще четыре матча. Каролина Харрикенйс смогла победить в гостях Аризона Койотс со счетом 4:3, проигрывая по ходу встречи 0:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершились еще четыре матча. "Каролина Харрикенйс" смогла победить в гостях "Аризона Койотс" со счетом 4:3, проигрывая по ходу встречи 0:2.К 25 минету "койоты" забросили две безответных шайбы и были вправе рассчитывать на конечный успех. Но российский нападающий "ураганов" Андрей Свечников вернул своей команде шанс на спасение. Вскоре гости сравняли счет, а затем Свечников вывел "Каролину" вперед. Как оказалось окончательно. Гости выиграли 4:3, а 19-летний российский нападающий стал главным героем встречи. Теперь на счету Андрея 22 заброшенных шайбы и 27 голевых передач."Сент-Луис Блюз" с результатом 2:4 уступил лома "Виннепег Джетс". С таким же счетом "Миннесота Уайлдь" на своем льду выиграла у "Ванкувер Кэнакс". "Нэшвилл Предаторз" на выезде одолел "Калгари Флеймз" 3:2.