Мировые цены на продовольствие выросли в январе четвертый месяц подряд, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Мировые цены на продовольствие выросли в январе четвертый месяц подряд, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).Индекс цен на продовольствие оказался в января на уровне 182,5, что на 0,7% выше, чем в декабре 2019 г., и на 11,3% выше, чем в декабре 2018 г. Больше всего выросли мировые цены на растительное масло, сахар и пшеницу. Индекс цен от ФАО отражает ежемесячные изменения мировых цен на наиболее распространенные виды продовольствия.Так, растительные масла подорожали в январе на 7%, цены достигли максимального показателя за последние три года. Подорожали пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла. При этом во второй половине января цены начали снижаться на фоне неопределенности в торговле из-за возможного воздействия вспышки коронавируса и торговой напряженности между Индией и Малайзией.Сахар подорожал на 5,5%, эксперты ожидают сокращения производства в нескольких основных странах-производителях. Рост мировых цен на сахар смягчен продолжающимся ослаблением бразильской валюты и снижением цен на нефть, что увеличило спрос на сахарный тростник для производства этанола.Мировые цены на зерно выросли в январе на 2,9% к показателю в декабре 2019 г., что обусловлено повышением цен на пшеницу, за которым последовало повышение цен на кукурузу и рис.Молочные продукты подорожали в январе на 0,9%, в мире растет спрос на сливочное масло, сыр и сухое обезжиренное молоко.Мировые цены на мясо снизились на 4% из-за сокращения закупок в Китае и увеличения экспорта свинины и говядины некоторыми странами.