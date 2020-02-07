Федеральная антимонопольная служба направила в Международную ассоциацию аэропортов предложение отменить госрегулирование стоимости аэропортовых услуг для авиакомпаний в международных терминалах, сообщает газета Известия.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в Международную ассоциацию аэропортов (МАА) предложение отменить государственное регулирование стоимости аэропортовых услуг для авиакомпаний в международных терминалах, сообщает газета "Известия"."Региональным аэропортам хотят позволить самостоятельно устанавливать цены на обслуживание авиакомпаний в международных терминалах. С такой инициативой выступила ФАС. Антимонопольная служба направила соответствующее письмо в Международную ассоциацию аэропортов", — пишет газета.ФАС предлагает внести изменения в постановление правительства от 23 апреля 2008 г. № 293 "О госрегулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий". Предложение направлено также в Минтранс.Замглавы ФАС Александр Редько отметил, что основную часть пассажирских авиаперевозок на международных направлениях осуществляют через московские аэропорты, где ставки сборов не регулируют с 2015 г. Предложение ФАС призвано выравнять условия для московских и региональных аэропортов, при этом ФАС не ожидает роста цен на услуги аэропортов.Между тем опрошенные газетой перевозчики и эксперты опасаются, что отмена госрегулирования тарифов может привести к увеличению издержек авиакомпаний и, как следствие, к подорожанию билетов из регионов за рубеж.Отмена госрегулирования тарифов для Московского авиаузла в 2015 г. привела к росту тарифов в трех крупнейших российских воздушных гаванях — "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуков", напоминает газета.