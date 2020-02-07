Согласно календарю 8 февраля верующие празднуют церковный праздник почитания памяти святого Феодора Студита. В народе этот день называли Федор-поминальник и готовились прогонять мертвецов со своих дворов.
Согласно 8 февраля верующие празднуют церковный праздник почитания памяти святого Феодора Студита. В народе этот день называли Федор-поминальник и готовились прогонять мертвецов со своих дворов.
История святого
Святой Феодор Студит прославился среди своих современников
как церковный деятель, который не боится отстаивать истину даже в тех случаях, когда
он рискует серьезно пострадать от этого. Он считал своим долгом отзываться на
волнующие людей вопросы политической и общественной жизни.
За свои твердую позицию монах был неоднократно гоним. Также
Феодор является автором Студийского устава, регулирующего жизнь в монастырях. В
житиях рассказывается, что и при жизни, и по смерти святой совершил множество
чудес, помогая спастись людям от нападения диких зверей, исцеляя страждущих и
избавляя просящих от пожаров.
Пугающие традиции на 8 февраля
В народном календаре этот день носил название Федор-поминальник.
Считалось, что тоскующие по своим родным покойники получают сегодня возможность
разгуливать по земле.
Существовал обычай, который, как считалось, способен уберечь
человека от пугающей встречи, а самого мертвеца – от ненужного беспокойства.
Для этого необходимо было насыпать на могилу земли и произнести: "Не ходите во
двору, души сиротские! А подите на западну сторону, там вам вечное радование".
Гадания на погоду
, согласно народным традициям –
сказать сложно. Но простой люд по каким-то причинам связывал этот день с
горохом. Крестьяне верили, что с его помощью можно узнать погоду.
Для этого необходимо было высыпать сухой горох на блюдо.
Если горошины катались со звоном, то стоило ждать трескучих морозов. Слабый шум
намекал, что готовиться следует к снегопадам.
Простой рецепт каши
Рожденные 8 февраля люди готовили и ели гороховую кашу.
Считалось, что она даст им сил на весь будущий год. Впрочем, не возбранялось
отведать этого блюда и тем, кто никакой праздник не справляет.
Несмотря на всю простоту и даже некоторую аскетичность ингредиентов,
существует множество рецептов приготовления каши из гороха. "Дни.ру" расскажут
о том, как приготовить полноценное блюдо на двух человек всего за 50 минут (при
условии, что подготовительная работа была проделана заранее).
Для этого понадобятся:
Стакан (250 миллилитров) желтого сушеного гороха
Два стакана воды
Соль
50-60 грамм сливочного масла
Горох необходимо тщательно промыть в проточной воде. Затем
из дуршлага переложить в глубокую миску и залить холодной водой так, чтобы она
поднималась над уровнем крупы на десять сантиметров.
Совет опытной хозяйки: чем дольше замачивать горох, тем лучше
он разварится и тем нежнее получится каша
Считается, что отмокать заготовку на кашу можно на всю ночь.
Если вы спохватились о необходимости приготовления этого блюда в тот же день,
то замочить горошины можно и на два часа.
Когда пройдет один час на поверхности воды станут проступать
пена и пузырьки. Необходимо будет слить и вновь залить холодную воду.
Понять, что горох готов к варке можно по тому, что он увеличится
в размерах в два раза. Остатки воды надо будет слить, еще раз промыть блюдо в
проточной воде и переложить в глубокую кастрюлю.
Залив горох двумя стаканами дистиллированной воды нужно
поставить кастрюлю на средний огонь и варить до закипания. После этого мощность
конфорки следует убавить до минимума и варить горох еще 25-30 минут,
периодически помешивая кашу и снимая пенку.
После этого кашу можно будет посолить. Существует опасность
пересолить, поэтому необходимо проявить сдержанность.
Когда горошины начнут разваливаться при простом размешивании
нужно измельчить его картофеледавкой до однородной консистенции и добавит
сливочного масла, тщательно перемешав получившуюся массу. Каша готова.
Именины 8 февраля
Аммон,
Ананий,
Аркадий,
Арсений,
Гавриил,
Давид,
Иван,
Илларион,
Иосиф,
Климент,
Ксенофонт,
Мария,
Павла,
Петр,
Симеон,
Федор,
Филипп.