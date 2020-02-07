Согласно календарю 8 февраля верующие празднуют церковный праздник почитания памяти святого Феодора Студита. В народе этот день называли Федор-поминальник и готовились прогонять мертвецов со своих дворов.

Согласно 8 февраля верующие празднуют церковный праздник почитания памяти святого Феодора Студита. В народе этот день называли Федор-поминальник и готовились прогонять мертвецов со своих дворов.История святогоСвятой Феодор Студит прославился среди своих современниковкак церковный деятель, который не боится отстаивать истину даже в тех случаях, когдаон рискует серьезно пострадать от этого. Он считал своим долгом отзываться наволнующие людей вопросы политической и общественной жизни.За свои твердую позицию монах был неоднократно гоним. ТакжеФеодор является автором Студийского устава, регулирующего жизнь в монастырях. Вжитиях рассказывается, что и при жизни, и по смерти святой совершил множествочудес, помогая спастись людям от нападения диких зверей, исцеляя страждущих иизбавляя просящих от пожаров.Пугающие традиции на 8 февраляВ народном календаре этот день носил название Федор-поминальник.Считалось, что тоскующие по своим родным покойники получают сегодня возможностьразгуливать по земле.Существовал обычай, который, как считалось, способен уберечьчеловека от пугающей встречи, а самого мертвеца – от ненужного беспокойства.Для этого необходимо было насыпать на могилу земли и произнести: "Не ходите водвору, души сиротские! А подите на западну сторону, там вам вечное радование".Гадания на погоду, согласно народным традициям –сказать сложно. Но простой люд по каким-то причинам связывал этот день сгорохом. Крестьяне верили, что с его помощью можно узнать погоду.Для этого необходимо было высыпать сухой горох на блюдо.Если горошины катались со звоном, то стоило ждать трескучих морозов. Слабый шумнамекал, что готовиться следует к снегопадам.Простой рецепт кашиРожденные 8 февраля люди готовили и ели гороховую кашу.Считалось, что она даст им сил на весь будущий год. Впрочем, не возбранялосьотведать этого блюда и тем, кто никакой праздник не справляет.Несмотря на всю простоту и даже некоторую аскетичность ингредиентов,существует множество рецептов приготовления каши из гороха. "Дни.ру" расскажуто том, как приготовить полноценное блюдо на двух человек всего за 50 минут (приусловии, что подготовительная работа была проделана заранее).Для этого понадобятся:Стакан (250 миллилитров) желтого сушеного горохаДва стакана водыСоль50-60 грамм сливочного маслаГорох необходимо тщательно промыть в проточной воде. Затемиз дуршлага переложить в глубокую миску и залить холодной водой так, чтобы онаподнималась над уровнем крупы на десять сантиметров.Совет опытной хозяйки: чем дольше замачивать горох, тем лучшеон разварится и тем нежнее получится кашаСчитается, что отмокать заготовку на кашу можно на всю ночь.Если вы спохватились о необходимости приготовления этого блюда в тот же день,то замочить горошины можно и на два часа.Когда пройдет один час на поверхности воды станут проступатьпена и пузырьки. Необходимо будет слить и вновь залить холодную воду.Понять, что горох готов к варке можно по тому, что он увеличитсяв размерах в два раза. Остатки воды надо будет слить, еще раз промыть блюдо впроточной воде и переложить в глубокую кастрюлю.Залив горох двумя стаканами дистиллированной воды нужнопоставить кастрюлю на средний огонь и варить до закипания. После этого мощностьконфорки следует убавить до минимума и варить горох еще 25-30 минут,периодически помешивая кашу и снимая пенку.После этого кашу можно будет посолить. Существует опасностьпересолить, поэтому необходимо проявить сдержанность.Когда горошины начнут разваливаться при простом размешиваниинужно измельчить его картофеледавкой до однородной консистенции и добавитсливочного масла, тщательно перемешав получившуюся массу. Каша готова.Именины 8 февраляАммон,Ананий,Аркадий,Арсений,Гавриил,Давид,Иван,Илларион,Иосиф,Климент,Ксенофонт,Мария,Павла,Петр,Симеон,Федор,Филипп.