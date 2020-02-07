Одна из крупнейших в мире компаний-производителей автомобилей Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в 2019 году нарастила чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с 2018 годом.

Одна из крупнейших в мире компаний-производителей автомобилей Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в 2019 году нарастила чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с 2018 годом.Как отмечается в отчете FCA, чистая прибыль автоконцерна в прошлом году составила 6,63 миллиарда евро.При этом скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 2,73 евро, тогда как за год до этого показатель составлял 3 евро на акцию. Выручка Fiat Chrysler Automobiles сократилась на 2% — до 108,187 миллиарда евро.В IV квартале чистая прибыль автоконцерна выросла на 19% в годовом выражении — до 1,538 миллиарда евро. Скорректированная разводненная прибыль на акцию выросла до 0,97 евро против прибыли в 0,94 евро годом ранее. Эксперты при этом прогнозировали рост прибыли до 0,99 евро.Выручка FCA за отчетный период выросла на 1%, до 29,643 миллиарда евро.За год поставки компании составили 4,418 миллиона автомобилей, снизившись на 9%. FCA ожидает, что скорректированная разводненная прибыль на акцию по итогам 2020 года превысит 2,8 евро.Закрытие сделки по слиянию FCA с PSA Group (Peugeot-Citroen), о которой было объявлено в декабре 2019 года, должно состояться к концу 2020 года или в начале 2021 года.