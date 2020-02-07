Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг банка Дом.РФ с BB до BB+ с учетом завершения процесса санации банка и сохранении поддержки со стороны государства.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг банка "Дом.РФ" с "BB" до "BB+" с учетом завершения процесса санации банка и сохранении поддержки со стороны государства.В сообщении Fitch отмечается, что долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка "Дом.РФ" был повышен с "BB" до "BB+" с сохранением позитивного прогноза по рейтингу.Среди причин улучшения кредитной оценки банка "Дом.РФ" эксперты рейтингового агентства назвали выполнение плана по финансовому оздоровлению банка в декабре 2019 г., а также повышение рейтингов АО "Дом.РФ", головной структуры банка.Рейтинги АО "Дом.РФ" по версии Fitch в иностранной и национальной валюте, а также еще 5 российских компаний – АО "Почта России", ОАО "РЖД", госкомпании "Российские автомобильные дороги ", "Роснано " и Федеральной пассажирской компании – были повышены с уровня "ВВВ-" до "ВВВ" в конце августа 2019 г.Эксперты Fitch также отметили, что повышение рейтинга банка "Дом.РФ" до "BB+" отражает мнение агентства о кредитной оценке банка на основе поддержки государства, отмечая, при этом, что изменение долгосрочного суверенного рейтинга России может привести к изменению РДЭ банка "Дом.РФ".Банк "Дом.РФ" входит в состав финансового института развития АО "Дом.РФ" и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства в России. Объем ипотечных кредитов банка по состоянию на конец 2019 г. составлял около 120 миллиардов рублей.