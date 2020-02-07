07.02.2020

2020-02-07 17:45:03

Фонд «ЭкоЛайн Будущее» направит на грантовую поддержку проектов 2,5 млн. рублей

Фонд развития социальных и экологических инициатив «ЭкоЛайн Будущее» объявил о старте четвертого грантового конкурса.



В выставочном зале александровского художественного музея будущие участники конкурса социальных инициатив - представители общественных, некоммерческих и бюджетных организаций , просто активные горожане. В этом году фонд «ЭкоЛайн Будущее» направляет на грантовую поддержку проектов два с половиной миллиона рублей - в два раза больше, чем за два предыдущих года. Больше участников, больше номинаций - с каждым разом конкурс становится все более масштабным



Елена Каниболоцкая, исполнительный директор фонда «ЭкоЛайн Будущее»: «Добавилось к нашим традиционным номинациям - это поддержка культуры и искусства, поддержка спорта, поддержка незащищенных слоев населения, образования еще одна номинация - поддержка развития местного туризма. Это пожелание было высказано на стратегической сессии, когда горожане, участники, победители конкурса прорабатывали, как изменить конкурс».

Светлана Левакова, заведующая александровской библиотекой семейного чтения, в прошлом году уже становилась победителем конкурса. Библиотека получила интерактивную доску с проектором и теперь там регулярно проходят экологические занятия и викторины для юных посетителей. В этом году в библиотеке намерены развивать это направление.



Светлана Левакова, заведующая библиотекой семейного чтения: «Хотелось бы доработать наш проект, еще его расширить и вообще сделать конференц-зал, для всех возрастных категорий».



Фонд «ЭкоЛайн Будущее»работает на территории Александровского района два года. В 2019-ом победителями стали шестнадцать проектов - жители удаленных от райцентра деревень смогли бесплатно пройти медобследование, в Александрове прошла серия экологических акций - облагорожены и убраны несколько территорий, высажено 250 деревьев. В руководстве компании надеются, что этот год будет не менее продуктивным.



Игорь Крицкий, заместитель гендиректора «ЭкоЛайн Будущее»: «Я хочу вас поблагодарить - предыдущих участников, тех, кто сегодня пришел, за вашу работу. Ваш труд очень ценен, поэтому я желаю вам удачи в написании ваших грантов в этом конкурсе».

Победители конкурса будут названы уже в апреле, на реализацию своих проектов у них будет восемь месяцев.

Никита Тарбеев, Андрей Синягин,

«Вести-Владимир»