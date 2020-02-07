Газпром погасил семилетние еврооблигации на $800 млн. Выпуск размещен в январе 2013 г. под 3,85% годовых. Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S. A., организаторами - BNP Paribas, Газпромбанк, JP Morgan и Метрополь.

"Газпром" погасил семилетние еврооблигации на $800 млн. Выпуск размещен в январе 2013 г. под 3,85% годовых. Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S. A., организаторами — BNP Paribas, "Газпромбанк", JP Morgan и "Метрополь"."ПАО "Газпром" своевременно и в полном объеме выполнило свои обязательства по погашению еврооблигаций на сумму $800 млн", — пояснили в "Газпроме"."Газпром" в апреле — мае 2019 г. привлек от консорциума банков долгосрочные кредиты на €190 млн с процентной ставкой Euribor + 1,6%. В феврале — апреле 2019 г. компания привлекла долгосрочные займы на €421 млн, в марте — заем на €500 млн с процентной ставкой в размере Euribor + 1,65% и сроком погашения в 2024 г."В целях привлечения заимствований с международных рынков капитала "Газпром" в ноябре 2019 г. зарегистрировал новую бессрочную программу среднесрочных облигаций с лимитом до €30 млрд", — пояснили в "Газпроме".