Газпром в 2020 г. может разместить еврооблигации на сумму до 6 млрд евро. Программа внешних займов Газпрома на 2020 г. составит 558 млрд руб. Таким образом, выпуск еврооблигаций на сумму, равную 414 млрд руб., покрывает три четверти объема внешних заимствований.

"Газпром" в 2020 г. может разместить еврооблигации на сумму до 6 млрд евро. Программа внешних займов "Газпрома" на 2020 г. составит 558 млрд руб. Таким образом, выпуск еврооблигаций на сумму, равную 414 млрд руб., покрывает три четверти объема внешних заимствований."Согласовать получение ПAO "Газпром" в 2020 г. еврооблигационных займов на общую сумму, не превышающую 6 млрд евро или ее эквивалент в иной валюте со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет", — отмечено в решении совета директоров "Газпрома"."Газпром" проводит политику замещения погашаемого долга новыми заимствованиями с более выгодными для себя условиями. В 2020 г. "Газпром" погасит три займа — на $800 млн, 1 млрд евро и 500 млн британских фунтов стерлингов (на 160 млрд руб.)."Одобрить структурирование сделок в форме одного или нескольких займов, получаемых от компании специального назначения, учрежденной в государстве, являющемся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и (или) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и финансируемых посредством выпуска компанией специального назначения облигаций участия в займе и их размещения среди международных инвесторов, а также получение листинга еврооблигаций на Ирландской (Euronext Dublin), и (или) Швейцарской фондовых биржах, и (или) иной фондовой бирже", — постановил совет директоров "Газпрома".