Credit Suisse заявил, что принял отставку генерального директора Тиджана Тиама после скандала вокруг банка.

Credit Suisse заявил, что принял отставку генерального директора Тиджана Тиама после скандала вокруг банка.Новым гендиректором станет Томас Готштайн, который сейчас возглавляет швейцарское подразделение Credit Suisse.Тиам уйдет в отставку после представления результатов банка за IV квартал и за весь 2019 год на следующей неделе.Второй по величине банк Швейцарии оказался вовлечен в скандал с сентября, когда его бывший менеджер по управлению активами Икбал Хан, перешедший на работу в банк UBS, обнаружил слежку.Проведенное Credit Suisse внутреннее расследование показало, что Тиам ничего не знал о слежке и что ответственным за нее был операционный директор Пьер-Оливье Буэ.Буэ был уволен в конце прошлого года. Позднее выяснилось, что за руководителем отдела кадров Питером Герке тоже следили, в чем банк также обвинил Буэ."Я ничего не знал о слежке за двумя бывшими коллегами, — заявил Тиам. — Я сожалею, что это произошло, такого никогда не должно было случиться".Швейцарский финансовый регулятор FINMA начал собственное расследование после того, как Credit Suisse признал факт слежки за бывшим главой отдела кадров.