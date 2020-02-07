Генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles Майкл Менли заявил о возможной остановке работы одного из предприятий концерна в Европе по причине нехватки автомобильных компонентов, поставлявшихся из Китая.

Генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles Майкл Менли заявил о возможной остановке работы одного из предприятий концерна в Европе по причине нехватки автомобильных компонентов, поставлявшихся из Китая.В интервью изданию Financial Times глава FCA отметил, что в связи с прекращением производства на предприятиях в Китае компания начала испытывать проблемы с поставками комплектующих.Менли уточнил что вспышка коронавируса в КНР повлияла на работу 4 компаний, поставлявших автокомпоненты для предприятий Fiat Chrysler в Европе. По его словам, ситуация в связи с прекращением работы одной из компаний, уже стала "критической" для FCA. Из-за этого один из заводов Fiat в ЕС может приостановить производство в течение следующих 2 недель.Если работа на еще 3 китайских предприятиях, поставлявших комплектующих для Fiat Chrysler, не возобновится в течение февраля, как отметил руководитель FCA, также станет "критическими" для автопроизводителя из-за нехватки компонентов.Ряд автомобильных компаний уже столкнулись с негативными последствиями от закрытия предприятий в Китае из-за коронавируса.В начале февраля Hyundai сообщила о приостановке работы своих предприятий в Южной Корее из-за нехватки китайских комплектующих. В компании Volvo сообщили о вынужденном переходе на поставки литий-ионных аккумуляторных батарей из Южной Кореи после сокращения объема поставок из Китая.Длительная приостановка работы предприятий по выпуску комплектующих в Китае чревата появлением схожих проблем для других крупных автопроизводителей.