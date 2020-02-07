Компания Google подала заявку на регистрацию торгового знака Pigweed. Из документов следует, что под этим обозначением будет выходить операционное программное обеспечение для компьютера

Компания Google подала в Бюро США по патентам и торговым маркам (USPTO) заявку на регистрацию торгового знака Pigweed. Из документов следует, что под этим обозначением будет выходить "операционное программное обеспечение для компьютера".В переводе pigweed - это амарант, однолетнее травянистое растение с мелкими цветками. Что скрывается за новым брендом, кроме названия, можно только гадать.Возможно, Pigweed как-то связан с Fuchsia - новой операционкой Google, которая тоже находится в разработке, пишет 9to5Google. Эта платформа создается как замена устаревшему Android, которая подойдет к самым разным устройствам и будет обладать более совершенным ядром и функциями голосового управления. В ноябре прошлого года в коде проекта обнаружилась отсылка к pigweed, которую вскоре убрали и заменили обратно на fuchsia.Когда может быть анонсирован продукт под новым брендом, тоже неясно. Марка Android была зарегистрирована всего за пять дней до презентации в 2007 году, а Chromebook - за пару месяцев до начала поставок хромбуков в 2011-м. Между тем права на Fuchsia компания получила более двух лет назад, однако эта ОС до сих пор не была представлена официально.