Многократная чемпионка Европы и мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла информацию, что она пыталась совершить суицид. Впоследствии она была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Многократная чемпионка Европы и мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла информацию, что она пыталась совершить суицид. Впоследствии она была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского."Хочу сказать, чтобы все перестали беспокоиться за меня. Со мной все прекрасно. Пишут полный ужас и неправду и у меня просто нет слов, — заявила спортсменка в видеообращении в Instagram своего тренера Анны Дьяченко. – Хочется плакать и смеяться от того, как можно было такое написать вообще без малейших доказательств"."Вчера утром я готовила завтрак, порезалась, такое бывает – ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Перед тренировкой заехала в больницу, чтобы не заниматься самолечением, предупредив тренеров. На этом история закончилась. Со мной все прекрасно, жива и здорова, буду на Гран-при".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от AV (@love_shumik) 6 Фев 2020 в 4:41 PSTНапомним, что сообщалось о том, что Солдатова была госпитализирована с порезами на одной из рук. Утром четверга врачи оценивали ее состояние как удовлетворительное.