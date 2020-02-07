07.02.2020

2020-02-07 18:10:02

Говорим и показываем: телевидение открыло двери своего особняка

В дом с яблоневым садом возле Дмитриевского собора во Владимире регулярно приходят экскурсанты. Когда-то здесь жил князь-губернатор, потом заседали большевики. Отсюда руководили Владимирской областью советские хозяйственники и теперь – уже более 30 лет – выходят в эфир теле - и радиопередачи «ГТРК Владимир».

Лучше место в городе

Давным-давно на этом располагались княжеские хоромы князя Всеволода, разграбленные и сожженные ордой монгольского хана Батыя в 1238 году. На плане города Владимира 1777 года, на этом месте, между Дмитриевским собором и Богородице-Рождественским монастырем, стоял уже обветшавший деревянный дом городского воеводы.

А в начале 1800-х годов тогдашний губернатор, безутешно горевавший о кончине своей жены князь Долгоруков, уступил свою прежнюю резиденцию под мужскую гимназию и принялся строить на этом самом месте себе новый дом – с видом на Клязьму.

«Для постройки его,- говорил он,- выбрал я наилучшее место в городе, рядом с архиерейским подворьем, над самой красивой горой, к приречной стороне, куда обращены были все приемные покои, как на самый лучший городской вид. Многие укоряли меня, что я выставил нежилые строения, принадлежащие к дому, по улице, и не обратил туда переднего фасада дома с колоннами; но мне казалось, что гораздо лучше глядеть из залы на Клязьму и на величественные ее окрестности, нежели смотреть, как мимо окошек с базару скачут пьяные мужики по улице».

А итоге, «Дом губернатора» был выстроен 1810 году архитектором А.Н. Вершинским, им пользовались все последующие губернаторы до 1917 года.

Первоначально парадным был подъезд на восточной стороне, с колоннадой в классическом стиле. У дома была оранжерея. Внутри - красивые изразцовые печи, позже замененные на «духовые печи». «Перед ним сад; дом белый каменный, не высокий в 3 этажа, в нижнем канцелярия, у подъезда 2 маленьких пушки, - вспоминали старожилы. - Вообще дом начальника губернии не отличается пышностью»

Здесь останавливались российские императоры: Николай I (12-13 октября 1834 г.), Александр II (24-25 августа 1858 г.).

Но 3 марта 1917 года революционные солдаты пришли сюда и арестовали губернатора Владимира Крейтона.

Партийно-хозяйственная жизнь

В советскую эпоху здесь был и Совет солдатских депутатов, и Владимирский комитет РСДРП (б), редакция газеты «Голос народа», радиотелеграфная станция, архив и даже – до 1923 года - радиозавод, выпускавший и ремонтирующий радиостанции для армии.

После создания в 1944 году Владимирской области здание занял Владимирский областной Совет народных депутатов (облисполком). Эта структура вела многоплановую работу по развитию советской экономики, культуры, медицины, образования, совершенствованию всех форм социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.

5 декабря 1986 года Гостелерадио СССР издало приказ №643 «О расширении местного телевизионного вещания». Предусматривалось создание областных телестудий. Во Владимире под областное телевидение отдали бывший губернаторский дом, из которого как раз выехал облисполком.

В 1989 году на базе радиокомитета была создана телевещательная студия, часть журналистов радио перешла работать на телевидение. Была проведена реконструкция здания, построен большой аппаратно-студийный блок.

Здесь живет телевидение

Гости и герои передач «ГТРК Владимир» с большим удовольствием и интересом осматривают нынешние интерьеры бывшего губернаторского особняка. Теперь с раннего утра до позднего вечера здесь идет непрерывная работа по подготовке телерадиопрограмм и выпуску их в эфир.

Если особо почетным гостям еще и особенно повезет – про жизнь компании им может рассказать лично директор филиала ВГТРК "ГТРК Владимир" Андрей Филинов. На этот раз такими счастливцами стали 12 нотариусов из Владимирской областной нотариальной палаты.

Разумеется, представители этой редкой, но при этом незаменимой профессии, в первую очередь, пришли к нам по делу. Чтобы обсудить и перенять опыт радийщиков и телевизионщиков в общении с самой массовой аудиторией – зрителями и слушателями.

Дело в том, что сегодня нотариальные услуги становятся доступными, в том числе, и онлайн. Цифровизация всего и вся не должна оставлять в стороне и нотариат. А значит, нотариусам нашего региона нужно донести до максимально широкой публики информацию – что и как теперь в нотариальном деле можно осуществить в интернете. Наиболее предпочтительные для такого рассказа каналы – это именно радио и ТВ.

К слову, некоторые из наших гостей уже бывали героями телерадиовыпусков. И нам не составило труда сходу записать с ними в радиостудии небольшой «Цифровой нотариальный ликбез». В котором, например, было рассказано, что теперь нотариально заверенный договор могут подписать люди, находящиеся в разных городах. Конечно же, посредством интернета.

С большим интересом нотариусы познакомились и уже ставшей «музейной» техникой ТВ (кстати, вся она в рабочем состоянии).

И – с работой аппаратных, многочисленных технических служб.

Гости побывали в большой студии, где смогли даже посидеть за столом ведущего новостей.

А также пообщались с журналистским коллективом в самом «сердце» телекомпании – в «ньюсрум», той смой «комнате, где делают новости».

Вопросам, казалось, не будет конца. Но на все были получены подробные ответы. Скрывать телевидению нечего – его задача все показывать. А если и есть какие секреты, то все они заключены всего в двух вещах – опыте и таланте.