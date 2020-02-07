Производителя графических планшетов Wacom заподозрили в слежке за пользователями. Как утверждает независимый разработчик Роберт Хитон, драйверы для этих устройств отсылают на серверы компании информацию о том, что происходит на компьютере

Производителя графических планшетов Wacom заподозрили в слежке за пользователями. Как утверждает независимый разработчик Роберт Хитон, драйверы для этих устройств отсылают на серверы компании информацию о том, что происходит на компьютере.Во время установки нового драйвера Wacom специалист изучил политику конфиденциальности, заинтересовавшись, зачем вообще планшету для рисования нужен подобный документ. Там он обнаружил пункт, касающийся автоматизированного сбора данных с пользовательских устройств.Далее Хитон решил изучить, какая именно информация отправляется на "обработку". Выяснив, что соединение с серверами Wacom зашифровано (TLS/HTTPS), эксперт запустил собственный прокси-сервер, используя надежный сертификат, и проанализировал интернет-трафик с помощью утилиты Wireshark.Как оказалось, драйвер Wacom записывал время включения и выключения программы, когда открывались новые приложения и как они назывались. Эти данные помечались уникальным идентификатором, позволяющим соотнести их с конкретным пользователем. Возможно, предполагает Хитон, компания хочет знать, какие другие программные продукты используются вместе с их планшетами, но ей следует предупреждать об этом более открыто.Сбор и отправку данных можно запретить. Для этого нужно открыть Wacom Desktop Center, перейти в "Дополнительные параметры" и отказаться от участия в Wacom Experience Program. После обновления драйвера эта опция включится снова, предупреждает специалист, поэтому отказываться придется каждый раз при установке новой версии.