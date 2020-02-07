На Дальнем Востоке все пункты пропуска для грузовиков на границе с Китаем работают в обычном режиме. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

На Дальнем Востоке все пункты пропуска для грузовиков на границе с Китаем работают в обычном режиме. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.Отмечается, что скоропортящуюся продукцию, а также овощи и фрукты перевозят только российские грузовики. Погрузку проводят в пределах пункта пропуска Хэйхэ в течение одного дня.Что касается китайских фур, их на один день пропускают для выгрузки в торговый порт Благовещенска. Машины при этом идут без сопровождающих. В связи со вспышкой коронавируса, в таком режиме будут работать до марта, сообщает телеканал "Россия 24".