В ночь на пятницу на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился борт с 26 российскими детьми, вывезенными из тюрем и неподконтрольных правительству лагерей в Сирии.

В ночь на пятницу на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился борт с 26 российскими детьми, вывезенными из тюрем и неподконтрольных правительству лагерей в Сирии.Как сообщалось, ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в ходе рабочего визита в Сирию вывезла из лагеря "Аль-Холь" 35 российских детей, однако самолет из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву только с 26 детьми. Еще девять детей остались в Дамаске до оформления нужных документов, передает РИА Новости.По словам Анны Кузнецовой, возвращенные из Сирии дети — из самых разных регионов России — Астрахани, Дагестана, Чеченской Республики, Оренбурга, Свердловской области. Взраст детей — от двух до 17 лет, из них 10 человек старше 10 лет. По ее ловам, следующим этапом будет возвращение совсем маленьких детей. Для того, чтобы вывезти их из Сирии, туда нужно будет отправить большую группу врачей, так как всех придется нести на руках. Возраст этих детей — полтора-два года, старшему из них около трех лет, поэтому нужна будет дополнительная помощь.Планируется, что в ближайшее время будут с территории боевых действий, сирийских лагерей и тюрем вывезут еще 73 российских ребенка, у 74 детей удалось взять образцы ДНК в двух неподконтрольных властям Сирии лагерях.В настоящее время все вывезенные из Сирии дети находятся вместе с родственниками в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья, передает ТАСС.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она была организована и проводится по поручению президента России Владимира Путина.Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять таких детей в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.