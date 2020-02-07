Эти мужчины занимались организацией миграции около 100 иностранцев

Во Владимирской области УФСБ перекрыло крупный незаконный канал, с помощью которого нелегалы из Центральной Азии перебирались на территорию РФ. По данным спецслужбы, его организаторами были двое выходцев из Средней Азии.Судя по всему, эти мужчины занимались организацией миграции около 100 иностранцев, задержанных в ходе спецоперации «Гром» 16 августа 2019 года. Александровский районный суд приговорил 59-летнего и 60-летнего мужчин к одному году лишения свободы.