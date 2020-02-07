В конце этого месяца приближается дедлайн, после которого США возобновят отсрочку для Ирака по выполнению санкций США в отношении Ирана в вопросе импорта газа и электричества. И сейчас три ключевых игрока в этой геополитической саге готовятся ко всем возможным результатам. Как всегда на мировых рынках углеводородов, особенно на Ближнем Востоке, никто не является тем, чем кажется на первый взгляд. Каждая из основных стран рассматривает результаты, которые касаются далеко не только продаж газа.

В конце этого месяца приближается дедлайн, после которого США возобновят отсрочку для Ирака по выполнению санкций США в отношении Ирана в вопросе импорта газа и электричества. И сейчас три ключевых игрока в этой геополитической саге готовятся ко всем возможным результатам. Как всегда на мировых рынках углеводородов, особенно на Ближнем Востоке, никто не является тем, чем кажется на первый взгляд. Каждая из основных стран рассматривает результаты, которые касаются далеко не только продаж газа.Все началось на прошлой неделе с комментария председателя Торгового банка Ирака Фейсала аль-Хаймуса о том, что банк перестанет обрабатывать платежи, если США не продлит отсрочку в конце этого месяца. Это затронет платежи за все 1400 мегаватт (МВт) электроэнергии и 28 миллионов кубических метров газа из Ирана, необходимого Ираку для поддержания его ключевой инфраструктуры на некоторое время.В этом контексте пик летнего спроса на электроэнергию в Ираке постоянно превышает возможности отечественного производства, что усугубляется его способностью вызывать массовые беспорядки среди гражданского населения в стране. Недавние протесты по всему Ираку были отчасти спровоцированы хроническими отключениями электричества. Ситуация может ухудшиться, так как, по данным МЭА, население Ирака растет со скоростью более 1 млн человек в год, спрос на электроэнергию вырастет вдвое к 2030 году, достигнув примерно 17,5 гигаватт (ГВт) в среднем в течение года.Таким образом, в преддверии возобновления режима отсрочки в этом месяце Ирак играет одновременно с США и с Ираном, двигаясь по натянутому канату, как было после падения Саддама Хусейна в 2003 году. Представитель нефтегазовой промышленности, который тесно сотрудничает с министерством нефти Ирана, на прошлой неделе заявил, что Ирак неоднократно подчеркивал США, что не может эффективно действовать без поставок иранского газа и электроэнергии до тех пор, пока не появится реалистичная альтернатива.По словам источника, это нацелено на то, чтобы напрямую и косвенно привлечь больше инвестиций из США, ускорить заключение соглашений, предварительно согласованных с США, до того как случились атаки на американские базы в Ираке. Ключевая сделка — неотъемлемая часть давних призывов Ирака о том, что надо сокращать разбазаривание его огромных газовых природных ресурсов за счет его сжигания. Эта сделка, предусматривающая подписание меморандума о взаимопонимании с консорциумом США во главе с Honeywell, снизит нынешний уровень сжигания газа в Ираке почти на 20%.Honeywell в сотрудничестве с еще одним тяжеловесом США, Bechtel, и иракской государственной компанией South Gas, построит газовый узел Ратави. На первом этапе он будет перерабатывать до 300 млн кубических футов в день газа на 5 южных иракских нефтяных месторождениях: Маджнун, Хариб-аль-Курна, Аль-Лиссис, Аль-Тубба и Аль-Сиба. «Моктада ас-Садр знает, что каждый раз, когда появляется намек на то, что Ирак продолжит развивать свои отношения с Ираном, США предложат Ираку услуги своих компаний на выгодных условиях», — отметил иранский источник.Кроме того, у Ирака есть 2 позиции по защите против США, если последние не продлят отсрочку и оставят Ирак без иранского газа и электроэнергии. Ирак удержит деньги, которые он уже должен Ирану за предыдущие поставки. Согласно комментарию на прошлой неделе от Хамида Хоссейни, представителя Ассоциации экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана, до $5 млрд в виде платежей из Ирака в Иран за прошлые поставки газа и электроэнергии находятся на депозитном счете в ЦБ Ирака. Но Иран лишен доступа к нему из-за санкций США. Фактически, согласно источнику в Иране, эта цифра составляет $6,1 млрд.Второе средство защиты Ирака против США заключается в том, чтобы просто продолжить импорт в любом случае. У Ирака очень длинная граница с Ираном и еще более длинная история ее использования, чтобы обойти нефтяные и газовые санкции. И вряд ли все это внезапно закончится.Тогда возникает естественный вопрос, зачем Ирану соглашаться продолжать поставлять в Ирак газ и другие сырьевые товары, если он не может получить свои деньги со счета Ирака. Ответ неоднозначный: во-первых, Иран, по словам иранского источника, работает в ряде областей, применяя методологию ведения бизнеса, основанную на бартере. «Он предлагает нефтегазовые ресурсы Китаю, России и другим странам, которые поставляют Ирану необходимые ему товары, такие как технологические товары, химикаты, товары сельскохозяйственного сектора и финансовые ресурсы, так что есть способы, которыми Ирак мог бы платить Ирану», — сказал он.Второй вариант для Ирана, который неразрывно связан с идеей убитого командира Корпуса стражей исламской революции генерала Кассема Солеймани: Ирак передает во владение Ирану связанные с Корпусом объекты коммерческой недвижимости и бизнес в шиитских районах Ирака. Эта передача прав собственности в ограниченном масштабе происходила в течение нескольких лет, особенно вокруг Кербелы, Наджафа и Насирии.«Это вполне устраивает иранцев, так как это способ закрепить контроль Ирана над шиитским населением Ирана. Это устраивает Ирак, это также означает, что ему не нужно расставаться с деньгами, что всегда является проблемой для бюджета. Кроме того, это означает, что Иран получит контроль над радикальными шиитскими элементами в этих регионах и вокруг них», — добавил он.Наконец, США не проиграют в любом случае. Если они продлят отсрочку, они оставят Ирану возможность сесть за стол переговоров, чтобы пересмотреть ядерное соглашение. В то же время они привлекут Ирак к участию в будущих энергетических проектах США, не дав ему перейти под сферу влияния Ирана-России-Китая. Если США не продлят отсрочку, то относительно большой, не шиитский сектор Ирака будет удерживать правительство в состоянии постоянных перемен, которое сохранялось после падения Хусейна, что тоже сыграет на руку США.