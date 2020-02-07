Личинки кусающих насекомых являются пищей для рыб, поэтому их исчезновение отразится на популяции лещей и карасей.

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, рассказали Известиям эксперты.Как отметил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, во время потепления комары просыпаются, но не могут найти пропитание и погибают.При этом личинки этих насекомых входят в рацион питания некоторых видов рыб. Отсутствие пищи, может привести к их гибели.Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год — пояснил ученый.Кроме того, рекордно теплая и бесснежная зима увеличит риск гибели икры, отложенной лещами, сазанами и карасями, что в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%, указали в Росрыболовстве.Причину необычно теплой для России зимы ученые видят в глобальном потеплении. По их словам, негативно изменения погоды скажутся и на тех видах рыб, которые предпочитают холодную воду (например налим, сиг).