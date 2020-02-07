Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров. По словам экспертов, из-за потепления насекомые просыпаются, но погибают, так как не могут прокормиться. Кроме того, нарушается дальнейшая пищевая цепь.

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров. Об этом директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал в интервью газете "Известия".Ученый пояснил, что из-за потепления насекомые просыпаются, но погибают, так как не могут прокормиться. Кроме того, нарушается дальнейшая пищевая цепь, потому что личинки комаров являются важной частью рациона мальков и головастиков."Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год", — рассказал эксперт.Между тем ранее сообщалось, что в Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки. Также возможно пробуждение клещей.В этом году в России зафиксирована рекордно теплая зима. В Москве нечто похожее на обычную русскую зиму увидели только в феврале. Но и она, по прогнозам синоптиков, долго не продержится — уже в ближайшее время обещают потепление.Как говорят специалисты, аномально теплая зима связана с необычной циркуляцией атмосферы в Северном полушарии — в сторону России несет тепло с Атлантики.