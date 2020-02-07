В Уфе обвинившая полицейских в изнасиловании экс-дознавательница передумала и просит ужесточить им наказание. Обидчикам в общей сложности назначено двадцать лет лишения свободы в колонии общего режима.

В Уфе обвинившая полицейских в изнасиловании экс-дознавательница передумала и просит ужесточить им наказание. Напомним, приговором суда экс-полицейские были признанны виновными в изнасиловании своей коллеги. Им назначено в общей сложности двадцать лет лишения свободы в колонии общего режима. По семь лет было назначено экс-начальнику ОМВД по Уфимскому району Эдуарду Матвееву и экс-начальнику ОМВД по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву. Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук получил шесть лет лишения свободы.Тем временем государственным обвинителем на приговор было принесено апелляционное представление, в котором он предлагает отменить приговор из-за чрезмерно мягкого наказания, вынести новый обвинительный приговор с более суровым наказанием и назначением дополнительного наказания в виде лишения специального звания. Информацию об этом ГТРК "Башкортостан" подтвердили в прокуратуре.Аппеляционную жалобу подали также экс-дознавательница и ее адвокат. Они просят отменить приговор из-за чрезмерно мягкого наказания, вынести новый обвинительный приговор с более суровым наказанием и с назначением дополнительного наказания в виде лишения специального звания. Хотя ранее приговором сторона была полностью удовлетворена, наказание считала достаточным и в зале суда казалась довольной.Самими осужденными и их девятью адвокатами поданы апелляционные жалобы, в которых они просят отменить приговор Кировского районного суда Уфы, вынести оправдательный приговор в виду отсутствия события преступления и отказать в исковых требованиях потерпевшей.Секс-скандал прогремел на всю страну в конце октября 2018 года. Девушка, работающая дознавателем в отделе МВД России по Уфимскому району, заявила в полицию о групповом изнасиловании. Как сообщало МВД, всех троих полицейских, обвиняемых в изнасиловании, как и саму дознавательницу, уволили из органов за совершение поступков, порочащих честь сотрудника МВД. В итоге в декабре 2019 года суд назначил им на троих двадцать лет лишения свободы в колонии общего режима.