07.02.2020

2020-02-07 19:55:05

Каждая просьба к Президенту – на контроле ОНФ

"Прямая линия. Продолжение". Региональный штаб Общероссийского Народного фронта ведёт работу с обращениями граждан, которые поступили к главе государства. Активисты побывали в Киржачском и Кольчугинском районах.

Адресат - Президент. В региональном штабе ОНФ говорят: жалобы и обращения приходили из всех районов Владимирской области. Всего их было свыше 8,5 тысяч. Одна из просьб - от пенсионерки Нины Андреевой из посёлка Красный Октябрь Киржачского района. У Президента она попросила пожарную машину для внука Артёма. Этой осенью он пойдёт в первый класс.

Нина Андреева, пенсионерка: «Внук не верил, что чудеса бывают. Но мы надеялись, что просьба дойдёт и нас услышат. И вот, теперь радость ему большая будет».

Татьяна Питиримова, эксперт регионального штаба ОНФ, президент благотворительного фонда «Мама»: «Пришла просьба от Нины Михайловны, она хотела, чтобы Президент подарил пожарную машину для внука. И мы такой подарок сделали. Сделали это с большой радостью».

Следующая остановка - Кольчугино. Активисты продолжают выполнять просьбы земляков к Президенту. У кольчугинца Тимура Салибиева накопилось немало вопросов о строительстве школы в городе. Её сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года, а в марте она примет первых школьников.

Тимур Салибов, житель Кольчугино: «Изначально претензия была к тому, что жители боялись - школу вовсе не достроят. Каждый раз меняли табличку на заборе со сроками сдачи объекта. У жителей были опасения».

По словам Тимура Салибиева, сейчас семьи, в которых двое детей и больше, беспокоит вопрос включения в общий комплекс старого корпуса. В новой школе №4, построенной по национальному проекту "Образование" на 550 учеников, будут учиться ребята с 4 по 11 классы. Младшеклассники продолжат посещать занятия в старой школе № 4. Она - в нескольких километрах. Родители считают: это неудобно. И настаивают на скорейшем строительстве корпуса для начальных классов рядом с новым зданием.

Алексей Павлов, член регионального штаба ОНФ: «Хорошо, что есть активные граждане, которые обращаются на «Прямую линию» Президента. Гражданский контроль необходим, потому что зачастую чиновники не реагируют или реагируют неправильно на общественные вопросы».

Возведение начального корпуса и объединение его с новой школой в планах администрации Кольчугинского района значатся. Однако, точных сроков чиновники не называют. Тем временем, новая школа № 4 готовится к старту учебного процесса.

Ольга Захарова, директор средней школы №4 г. Кольчугино: «Подготовка идёт в полной мере. Ещё готово не всё, но близко к завершению. В настоящее время всё интерактивное, учебно-наглядное оборудование распределено по кабинетам. Мы его устанавливаем, налаживаем. Везде уже есть интернет. Учителя приходят и разбираются с оборудованием, которое закуплено, со спортивным инвентарём и так далее, чтобы мы уже 2 марта приняли детей во всеоружии».

Новая школа в Кольчугине позволила решить одну из главных образовательных проблем. Потребность во второй смене закрыта. ОНФ продолжит держать вопрос на контроле. Президент подержал инициативу общественников - проект "Прямая линия. Продолжение". Поручение Правительству - совместно с региональной властью вести взаимодействие в работе со всеми обращениями, которые поступили на имя главы государства, лидера ОНФ.

Мария Платанюк, Михаил Мойсеянчик

"Вести-Владимир"