Для стартапов, привлекающих финансирование посредством ICO нужно ввести регуляторные каникулы на три года

Для стартапов, привлекающих финансирование посредством ICO нужно ввести регуляторные каникулы на три года. За это время регуляторы должны определить, относятся ли те или иные токены к категории ценных бумаг. Разработчики же должны будут доказать, что действительно создают сети с открытым исходным кодом, а также предоставить соответствующие отчетности.Такое предложение внесла специальный уполномоченный Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хестер Пирс. «Анализ того, является ли предлагаемый или продаваемый токен ценной бумагой, не фиксирован и не конечен для цифрового актива», – говорится в пояснении к предложению.Это значит, что токен может обладать характеристиками ценной бумаги в момент первичного предложения монет (ICO), но развиться до того уровня, где он уже не подпадает под соответствующее определение. Наиболее показательный пример — Ethereum и EOS, отметила Пирс в ходе выступления на отраслевой конференции в Чикаго.Долгожданное предложение о том, чтобы разрешить блокчейн-компаниям организовывать ICO, было озвучено после неоднократных заявлений SEC о том, что токены следует считать ценными бумагами и, таким образом, они соответствовать тем же требованиям, которые предъявляются при традиционных продажах ценных бумаг.«Применение федеральных законов о ценных бумагах препятствует способности сети достичь зрелости и возможности превращения токена, продаваемого как ценная бумага, в токен, который ценной бумагой не является и имеет исключительно функциональное назначение в сети», – отметила Пирс.Если предложение будет поддержано другими комиссарами SEC, будет установлен строгий набор правил, согласно которым стартапы должны будут проводить ICO. Сюда относятся и требования по раскрытию информации об участниках проектов, исходного кода и ряда других факторов.