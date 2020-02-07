Бернард Мейдофф, отбывающий 150-летнее тюремное заключение за организацию финансовой пирамиды, мошенничество и других уголовных обвинений, пытается добиться досрочного освобождения, обращаясь в суд и СМИ с заявлениями об ухудшении здоровья и скорой смерти.

Бернард Мейдофф, отбывающий 150-летнее тюремное заключение за организацию финансовой пирамиды, мошенничество и других уголовных обвинений, пытается добиться досрочного освобождения, обращаясь в суд и СМИ с заявлениями об ухудшении здоровья и скорой смерти.Бывший руководитель Madoff Investment Securities LLC, обворовавший тысячи крупных и рядовых инвесторов в США, в 2019 г. уже обращался в с прошением об освобождении в федеральное бюро тюрем США по причине ухудшения здоровья. В ведомстве признали, что его случай соответствует критериям "освобождения по соображениям сострадания", однако отвергли петицию в декабре 2019 г.После этого Мейдофф, вполне вероятно, решил снова попытаться воззвать к состраданию американских органов исполнения наказания, однако на этот раз продублировал свое обращение в СМИ.В интервью изданию Washington Post 81-летний Мейдофф заявил о том, что "смертельно болен", сообщив о том, что у него последняя стадия некоего почечного заболевания, что он слишком стар для пересадки органов, нуждается в инвалидном кресле для перемещения и постоянной помощи.Он также добавил, что "уже отсидел 11 лет в тюрьме и много страдал". В комментариях СМИ сам заключенный и его адвокаты сообщили о том, что пожилому финансисту осталось жить "около 18 месяцев". Как отмечается, ранее сделанные заключения тюремных врачей подтверждают данные оценки.По оценкам следственных органов США, бывший неисполнительный председатель биржи NASDAQ создал финансовую пирамиду в размере 64,8 миллиардов долларов. Итоговый размер понесенного ущерба инвесторами оказался существенно ниже, составив около 19 миллиардов долларов, часть из которых за последние годы была возвращена пострадавшим от мошенничества.После обнаружения гигантской аферы несколько человек свели счеты с жизнью. В частности, один из инвесторов Мейдоффа, вложивший 1,4 миллиарда долларов в его фонд, повесился в декабре 2008 г. Его сын Марк Мейдофф покончил с собой в декабре 2010 г.В комментариях Washington Post несколько рядовых инвесторов, поверивших обещаниям финансиста, выступили против его освобождения "по соображениям сострадания", отметив, что Мейдофф фактически погубил много жизней и не заслуживает снисхождения.