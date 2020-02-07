Детский омбудсмен Анна Кузнецова в четверг, 6 февраля, провела встречу с супругой президента Сирии Асмой Асад и посетила приют в Дамаске. Результатом этих действий стало то, что российский самолет с 26 детьми вылетел с базы Хмеймим в Москву. Еще 9 детей остались в Дамаске для оформления документов, но их также перевезут в ближайшее время.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова в четверг, 6 февраля, провела встречу с супругой президента Сирии Асмой Асад и посетила приют в Дамаске. Результатом этих действий стало то, что российский самолет с 26 детьми вылетел с базы Хмеймим в Москву. Еще 9 детей остались в Дамаске для оформления документов, но их также перевезут в ближайшее время.Кузнецова рассказала, что на борту воздушного судна находятся дети из Центральной России, Свердловской области, Поволжья и кавказских республик. Ребята, которые остались в Дамаске для оформления документов, в ближайшее время будут возвращены на родину. Детский омбудсмен выразила надежду на то, что все пройдет положительно и поблагодарила российских военных, сообщает РИА Новости.Во время рабочей встречи Анны Кузнецовой и Асмы Асад были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в сфере защиты прав детей. Омбудсмен рассказала о реализации плана по возвращению российских ребят из зон боевых действий, а также о работе, которая проводится с ними и их новыми семьями.Кузнецова сообщила, что все дети, вернувшиеся в Россию, находятся в родственных семьях, устроены в детские сады, школы, проходят необходимые программы по реабилитации и социальной адаптации. Асма Асад, в свою очередь, назвала это "вершиной гуманизма и человечности". По мнению супруги президента Сирии, такие действия позволят успешно интегрировать детей в российское общество, передадут им традиции и культуру России.Речь идет о несовершеннолетних, которые попали в Сирию из-за своих родителей, вступивших в ИГ (запрещена в России). Работа по установлению их местонахождения и возвращению на родину началась летом 2017 года. Действия организованы по поручению президента России Владимира Путина. С декабря 2018 года из Ирака были возвращены 122 российских ребенка, из Сирии — 8. Также в четверг были вывезены 35 детей.