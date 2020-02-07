Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили свою приверженность реализации торгового соглашения первой фазы, сообщает Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили свою приверженность реализации торгового соглашения первой фазы, сообщает Bloomberg.Лидеры двух стран "договорились о продолжении широкого взаимодействия и сотрудничества между обеими сторонами", говорится в сообщении Белого дома."Они также отметили большое достижение недавней торговой сделки первой фазы между США и Китаем и подтвердили свою приверженность ее реализации", — отмечается в сообщении.15 января США и Китай подписали торговое соглашение первой фазы. Свои подписи под документом поставили Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.В рамках соглашения в ближайшие два года Китай обязуется вложить в покупку американских товаров на $200 млрд больше, чем в 2017 году. В основном это касается промышленных товаров и сельхозпродукции, но также затрагивает и энергетические товары, включая нефть, СПГ и уголь.Вспышка коронавируса в Китае вызвала опасения, что страна, возможно, не сможет совершить обещанные покупки и выполнить условия сделки.Между тем, Китай в четверг объявил, что он вдвое снизит дополнительные пошлины на 1717 импортируемых из США товаров с 14 февраля. Снижение затронет импорт американских товаров на сумму около 75 миллиардов долларов, пошлины на которые были введены 1 сентября 2019 года.