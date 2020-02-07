Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Ранее регион возглавлял Максим Решетников, который перешел на работу в правительство.

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Указ опубликован на сайте Кремля.Ранее Пермский край возглавлял Максим Решетников. Он досрочно прекратил свои полномочия в связи с назначением на пост главы Минэкономразвития в новом составе кабинета министров.Махонин занимал должность начальника регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы, куда пришел с должности начальника управления УФАС по Пермскому краю, уточняет ТАСС.