В Турции кот по кличке Торос стал настоящей звездой социальных сетей после того, как его спасли из-под завалов во время землетрясения на востоке страны. После лечения его приютила семья мэра Антальи.

В Турции кот по кличке Торос стал настоящей звездой социальных сетей после того, как его спасли из-под завалов во время землетрясения на востоке страны. После лечения его приютила семья мэра Антальи. И сейчас кот живет в большом доме на побережье Средиземного моря. У него появился собственный аккаунт в Твиттере, сообщает телеканал "Россия 24".