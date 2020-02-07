Капитан и нападающий Барселоны Лионель Месси продолжает конфликтовать в каталонском клубе. Аргентинец разругался с руководителями блаугранас и теперь требует уйти в отставку президента Хосепа Бартомеу и сменить тренера.

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжает конфликтовать в каталонском клубе. Аргентинец разругался с руководителями "блаугранас" и теперь требует уйти в отставку президента Хосепа Бартомеу и сменить тренера.Как сообщает Twitter-аккаунт El Chiringuito TV, Месси не хочет, чтобы Бартомеу и новый главный тренер Энрике Сетьен оставались на своих постах. В частности, вместо наставника он требует назначить своего бывшего партнера по команде Хави Эрнандеса.