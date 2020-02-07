Мультимиллионер из Британии утверждает, что изобрел для бездомных сухое и безопасное место для сна. Питер Доу предлагает бродягам ночевать в мусорных контейнерах. По мнению бизнесмена, такое изобретение может стать популярным во всем мире.

Мультимиллионер из Британии утверждает, что изобрел для бездомных сухое и безопасное место для сна. Питер Доу предлагает бродягам ночевать в мусорных контейнерах. По мнению бизнесмена, такое изобретение может стать популярным во всем мире.Своеобразная капсула для сна, как утверждает Доу, собирается очень просто. Изобретение состоит из двух мусорных контейнеров, соединенных друг с другом. Чтобы оказаться в укромном и надежном месте, необходимо забраться в один бак и накрыться вторым. Миллионер отмечает, что такое устройство обойдется примерно в 130 долларов и значительно облегчит участь бездомных, сообщает The Sun.Идея изобрести капсулу сна из мусорных контейнеров пришла к Питеру Доу после того, как он пытался соорудить из ведер электромобиль. Бизнесмен считает, что такой ночлег гораздо лучше спальных мешков, в которых бездомных могут пинать ногами, обливать водой. В капсуле, в свою очередь, сухо и нет сквозняков. Днем в баках можно хранить личные вещи.Пользователи сети не разделили точку зрения миллионера. Многие посчитали, что подобное изобретение выглядит унизительно. Некоторые восприняли подобное место для ночлега как шутку, поскольку Питер Доу, по сути, отправляет людей спать "на помойку".