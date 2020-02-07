Форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ Монреаль Канадиенс Илья Ковальчук в самое ближайшее время может начать переговоры о новом контракте. Инсайдеры сообщают, что игрок, перебравшийся в Канаду из Лос-Анджелес Кингз, хорошо зарекомендовал себя.

Форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук в самое ближайшее время может начать переговоры о новом контракте. Инсайдеры сообщают, что игрок, перебравшийся в Канаду из "Лос-Анджелес Кингз", хорошо зарекомендовал себя.Как уже писали 33Live.RuRu, неважно начавший сезон в солнечной Калифорнии, перебравшись в Монреаль, подписал минимальный контракт с командой до лета нынешнего года. И вот, как сообщает AllHockey.Ru, в "Канадиенс" россиянин словно обрел второе дыхание и набрал 10 (по 5 голов и пасов) очков в 13 матчах.О Ковальчуке заговорили, как о хоккеисте, который дает пример спортивного долголетия партнерам, упорно работает на тренировках и опекает молодых игроков. Теперь в канадской прессе прошли сообщения, что "Монреаль" готов обсуждать с Ильей вопрос продления соглашения. Конечно, 36-летний Ковальчук вряд ли получит очень высокую зарплату, но сам факт того, что он изменил ситуацию в своей карьере к лучшему, не может не радовать.