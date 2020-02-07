В столице могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта. В ближайшее время проект закона будет внесен на рассмотрение нижней палаты. Авторы законопроекта - первый зампредседателя Думы Александр Жуков и депутат Ирина Белых.

В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.Как сообщает РБК со ссылкой на близкий к московскому правительству источник, в скором времени проект закона будет внесен на рассмотрение нижней палаты. Авторы законопроекта — первый зампредседателя Думы Александр Жуков и депутат Ирина Белых.Проект разработан для исполнения Послания президента Федеральному Собранию. В обращении Путина к парламенту прозвучало, что России необходимы собственные передовые технологии, в частности, относящиеся к искусственному интеллекту.Авторы законопроекта полагают, что он позволит стимулировать внедрение и использование технологий искусственного интеллекта, а также определить сферы его применения. А кроме того, необходимо выяснить, какие именно изменения правового режима позволят добиться поставленных задач.Предложенный депутатами документ предполагает поправки в закон "О персональных данных".