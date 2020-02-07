В Госдуме собираются рассмотреть введение жестких штрафов за корректировку показаний одометра в автомобилях, однако МВД не хочет брать эту функцию на себя. В министерстве подчеркивают, что скрученный пробег не является нарушением в области безопасности дорожного движения.

В Госдуме собираются рассмотреть введение жестких штрафов за "корректировку" показаний одометра в автомобилях, однако МВД не хочет брать эту функцию на себя. В министерстве подчеркивают, что скрученный пробег не является нарушением в области безопасности дорожного движения.Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД РФ, ведомство не считает целесообразным введение дополнительных штрафов за фальсификацию цифр пробега. Проблема, по мнению МВД, относится не к сфере безопасности дорожного движения, а к правовому регулированию в области сделок купли-продажи подержанных машин."Умысел продавца, осуществляющего корректировку показаний одометра автомобиля при его продаже на вторичном рынке, направлен, прежде всего, на извлечение дополнительной материальной выгоды... Обязательства сторон, вытекающие из заключения договора купли-продажи, включая последствия передачи товара ненадлежащего качества, в достаточной мере урегулированы гражданским законодательством", - цитирует агенство комментарий МВД РФ.В ведомстве подчеркивают, что неисправности в автомобиля, которые могут сказаться на безопасности дорожного движения, выявляются с помощью механизмов техосмотра. При этом скрученный пробег на техническую исправность автомобиля прямо не влияет.Напомним, что комитет Госдумы по транспорту и строительству собирается уже в феврале 2020 года вынести на обсуждение введение штрафов за манипуляции с пробегом подержанных автомобилей.Инициатором выступила ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). В обсуждении могут принять участие депутаты, представители автодилеров, эксперты, чиновники из МВД и других ведомств.Физических лиц, попавшихся на скручивании пробега, в РОАД предлагается штрафовать на 300 тысяч рублей, а сумма штрафа для юридических лиц (автосалонов, торговых площадок и т.д.) должна, по мнению ассоциации, составить 1 млн рублей.