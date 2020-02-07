Тренер четырехкратной чемпионки мира Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством. Накануне спортсменка была госпитализирована с телесными повреждениями.

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством. Накануне спортсменка была госпитализирована с телесными повреждениями."Я только вышла от нее. Никакой попытки суицида не было", — приводит слова Дьяченко ТАСС. – Она находится в нормальном состоянии и уже завтра будет выписана".Солдатову госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики оценивают состояние 21-летней спортсменки как удовлетворительное.