Подсчитано, сколько именно новых автомобилей в пересчете на каждую тысячу человек населения продавалось в европейских странах в 2019 году. По этому показателю Россия уверенно уступила странам куда более компактным и малонаселенным.

Подсчитано, сколько именно новых автомобилей в пересчете на каждую тысячу человек населения продавалось в европейских странах в 2019 году. По этому показателю Россия уверенно уступила странам куда более компактным и малонаселенным.Лидером рейтинга, составленного агентством "Автостат", оказался небольшой Люксембург: здесь в прошлом году на каждую тысячу проживающих было продано 90 автомобилей. На втором месте с результатом в 48 машин и заметным отставанием от лидера находится Бельгия, а на третьем - Германия, которую назвали крупнейшим авторынком Европы. Здесь показатель составляет 43 автомобиля на тысячу человек.Далее следуют Дания, Австрия, Швейцария, Словения, Швеция, Великобритания и тому подобное. Россия оказалась только на 27-м месте списка с результатом в 11 автомобилей. Нашу страну по степени автомобилизации в 2019 году опередили такие соседи, как Кипр, Польша, Хорватия, Венгрия (их показатели укладываются в диапазон 15-20 автомобилей) и страны Прибалтики за исключением Латвии - она на 29 месте.Результат России идентичен показателю Греции, а хуже, чем у нас, дела обстоят также в Румынии, Беларуси, Болгарии, Украине и Молдове. В двух последних странах на 1000 человек населения продавалось всего 2 машины, что говорит о крайне низкой покупательской способности населения.К слову, в нашей стране уже подведены кое-какие итоги продаж января 2020 года. Лидером рынка осталась Lada Granta, а самой популярной иномаркой назвали Kia Rio. Осталось дождаться полной статистики.