За день ей удалось «заработать» 300 рублей и дорогой смартфон

17-летняя жительница Нижегородской области подозревается в ограблении нескольких муромских школьниц. За день ей удалось «заработать» 300 рублей и дорогой смартфон, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.По версии следствия, 26 января подозреваемая приехала из Нижнего Новгорода в Муром. Выйдя с вокзала, она подошла к малолетним девочкам, и, представившись сотрудником полиции, попросила сдать ей телефоны на проверку. Девочки поняли, в чём дело, вырвали телефоны и ушли.Спустя некоторое время она попыталась проделать тоже самое с другой 11-летней девочкой. У той телефона не оказалось, поэтому подозреваемая ударила её и забрала 350 рублей. Вечером этого же дня 17-летняя воровка обманом забрала-таки телефон у 12-летней школьницы.Муромские полицейские быстро раскрыли преступление. Оказалось, что несовершеннолетняя подозреваемая воспитывается в неполной семье. Мама не спорит с тем, что упустила воспитание дочери, которая уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.