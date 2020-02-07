Компактное семейство концерна Volkswagen обновляется последовательно: сначала была представлена ключевая модель – VW Golf, затем самая практичная в лице Skoda Octavia и самая эмоциональная – Seat Leon. Дело за премиальной Audi A3, но дебют стартовал с данных о подогретой версии.

Компактное семейство концерна Volkswagen обновляется последовательно: сначала была представлена ключевая модель - VW Golf, затем самая практичная в лице Skoda Octavia и самая эмоциональная - Seat Leon. Дело за премиальной Audi A3, но дебют стартовал с данных о "подогретой" версии.Стандартные модификации "тройки" фирма Audi планирует продемонстрировать в рамках Женевского автосалона. Однако еще до этого показа немцы показали избранным журналистам прототипы "промежуточной" модификации с литерой S. Правда, новинка выступила, будучи упакованной в фирменный камуфляж, но зато производитель поделился некоторыми техническими характеристиками.Как сообщает, к примеру, издание Motor1, новая Audi S3 сохранит двухлитровый турбированный мотор. Однако отдача его была несколько увеличена - до 310 л.с. (на 10 л.с. больше, чем ранее) при тех же самых 400 Нм крутящего момента. И на этом преимущества перед конкурентами от Mercedes-Benz и BMW только начинаются.Скажем, "эска" оказалась чуть мощнее 306-сильного AMG A35 - номинально, но все же. Между тем, в Audi предпочитают делать ставку не на отдачу мотора, а на систему полного привода, которой оснастят S3 и которой нет у "подогретых" Mercedes-AMG или BMW M135i. Обещано, что S3 получит обновленную систему quattro от купе TT, которая сможет передавать на любую из осей до 100% тяги, тогда как в стандартных условиях крутящий момент распределяется в пропорции 50:50.Новинка лишится механической коробки - семиступенчатый робот станет безальтернативным вариантом. При этом "эска" обзаведется прогрессивным рулевым управлением с тремя режимами работы, модернизированной подвеской и новыми шинами, разработанными специально для нее и надетыми на 19-дюймовые диски.Когда именно Audi S3 будет окончательно рассекречена, пока не уточняется, но "гражданскую" Audi A3 представят уже 3 марта.