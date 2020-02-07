Модернизированный российский стратегический ракетоносец Ту-160М впервые поднялся в воздух. Полет занял 34 минуты, боевая машина поднялась на полтора километра, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Модернизированный российский стратегический ракетоносец Ту-160М впервые поднялся в воздух. Полет занял 34 минуты, боевая машина поднялась на полтора километра, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.#Видео Минобороны России опубликовало видеокадры первого полёта модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика #Ту160М https://t.co/aD8cEKzrEP #ВВС #ВКС #КАЗ #ОПК #Модернизация #Самолеты #ДальняяАвиация #Испытания pic.twitter.com/PX36NS9qRw— Минобороны России (@mod_russia) February 6, 2020Военные уточняют, что экипажем Ту-160М командовал летчик-испытатель Казанского авиазавода Анри Наскидянц. Полет прошел успешно, пилоты проверили обновленные системы ракетоносца.Модернизация боевого самолета существенно увеличила его эффективность, добавляют в Минобороны. По данным из открытых источников, на Ту-160М установили новый комплекс бортовой обороны, современное вооружение, системы связи и модернизированные двигатели, которые увеличивают дальность полета ракетоносца.Первый Ту-160М передадут военным в 2021 году. После этого Казанский завод ежегодно будет наращивать производство стратегов.