Мужчина рассказал, что с одним из клиентов был заключен договор аренды автомобиля марки «Киа» сроком на неделю...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 31-летнего приезжего по подозрению в мошеннических действиях.В территориальный отдел полиции обратился представитель одной из столичных компаний по прокату автомобилей. Мужчина рассказал, что с одним из клиентов был заключен договор аренды автомобиля марки «Киа» сроком на неделю. По истечении указанного времени автомобиль компании не был возвращен, а клиент перестал отвечать на телефонные звонки. Общая сумма материального ущерба составила свыше 1 миллиона рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в городе Москве недалеко от станции метро «Красногвардейская» задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник передал автомобиль третьим лицам с целью продажи.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (999) 010-51-79