Оркестр из Владимира выступит на концерте в честь дня рождения Анны Герман. Праздничная программа под названием Любви негромкие слова пройдет 14 февраля, передает ГТРК Владимир.

Оркестр из Владимира выступит на концерте в честь дня рождения Анны Герман. Праздничная программа под названием "Любви негромкие слова" пройдет 14 февраля, передает ГТРК "Владимир".Местом проведения концерта станет Храм Христа Спасителя в Москве. На сцене зала Церковных Соборов прозвучат не только популярнейшие и любимые всеми песни из репертуара Герман, но малоизвестные произведения. Исполнят их под сопровождение Владимирского русского оркестра молодые певцы из России, Белоруссии и Польши.Музыканты из Владимира дадут еще один концерт. 15 февраля всех меломанов приглашают в Большой зал Центрального Дома ученых на концертную программу "Светит незнакомая звезда". Об этом рассказали в пресс-службе филармонии.