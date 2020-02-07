6 февраля после двух часов ночи 4 истребителя нанесли внезапные удары ракетами воздух-земля. Сирийские силы ПВО быстро отреагировали и отразили атаку. Об этом сообщили в Минобороны России.
6 февраля после двух часов ночи 4 истребителя нанесли внезапные удары ракетами "воздух-земля". Сирийские силы ПВО быстро отреагировали и отразили атаку. Об этом сообщили в Минобороны России. В этот момент на посадку в аэропорту Дамаска заходил гражданский пассажирский лайнер из Тегерана, отмечает телеканал "Россия 24".
"В ходе отражения воздушного удара израильских ВВС, сирийскими правительственными войсками активно применялись зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны. При этом, как показал анализ данных системы объективного контроля воздушной обстановки, в момент атаки израильских истребителей по пригородам Дамаска, в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Трагедии удалось избежать лишь благодаря эффективной работе систем управления движением воздушного транспорта и точным действиям авиадиспетчеров. Они вывели самолёт из зоны поражения и перенаправили его на ближайший запасной аэродром. Это российская авиабаза Хмеймим. Таким образом, удалось спасти 172 жизни.
Военные эксперты отмечают, что этот инцидент вызывает прямые аналогии с трагедией в Иране в январе этого года. Там на фоне резко обострившегося кризиса в отношениях Вашингтона и Тегерана, после убийства военными США иранского генерала Сулеймани и ответных ударов по американским военным базам в Ираке, был по ошибке сбит пассажирский лайнер. Его приняли за крылатую ракету. Тогда погибли 176 человек.