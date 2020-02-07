69-летний Виктор Королев обвиняется в госизмене. Дело о продлении его ареста в закрытом режиме рассматривает Лефортовский суд Москвы. Королев - уроженец Приморского края. Два месяца назад он был арестован во Владивостоке, а затем переправлен в Москву. Подробности обвинения из-за секретности материалов дела по статье 275 Уголовного кодекса России не приводятся.

69-летний Виктор Королев обвиняется в госизмене. Дело о продлении его ареста в закрытом режиме рассматривает Лефортовский суд Москвы. Королев — уроженец Приморского края. Два месяца назад он был арестован во Владивостоке, а затем переправлен в Москву. Подробности обвинения из-за секретности материалов дела по статье 275 Уголовного кодекса России не приводятся.По профилю Виктора Королева в соцсети "Одноклассники" РИА Новости установили, что он имеет высшее образование и холост. Также известно, что он ездил с деловой поездкой в Китай, где спускался в местные угольные шахты. Королев последний раз заходил на свою страницу в соцсети 9 декабря 2019 года.В соцсети Королев ностальгировал по временам существования Советского Союза. Кроме того, он увлекался биографией обвиняемого в покушении на Анатолия Чубайса экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова.Самый громкий случай обвинения по статье "Госизмена" в последнее время связан с задержанием помощника полпреда президента России по Уральской федеральному округу Александра Воробьева. Он по гранту учился госуправлению в Варшаве. Воробьев передавал документы для служебного пользования, касающиеся Калининградской области, за границу.В 2016 году по статье "Госизмена" было оглашено сразу 14 приговоров. Но по статистике Судебного департамента при Верховном суде России ежегодно рассматривается по статье 275 дела четырех-шести россиян. Статья предусматривает до 20 лет тюремного заключения.