Деньги молодой человек похитил при помощи установленного на найденном телефоне мобильного приложения банка.

В мае прошлого года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель и сообщил о том, что потерял телефон, при помощи которого неизвестные похитили денежные средства.В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, сотрудниками полиции было установлено, что к краже денег причастен 23-летний житель города Гусь-Хрустальный.Задержанный свою вину признал, пояснив, что телефон нашёл на одной из улиц районного центра. Увидев, что устройство подключено к «мобильному банку» и на счёте есть деньги, решил этим воспользоваться. Денежные средства в сумме 12,5 тысяч рублей он беспрепятственно перевёл на свой счет, а потом потратил их.По данному факту следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета).В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.