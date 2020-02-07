Новое любопытное исследование показало: когда люди, следящие за своим питанием, едят руками, пища кажется им вкуснее и они получают от неё больше удовольствия. Не потому ли вредным фастфудом порой грезят даже зожники?

Когда люди с высоким уровнем самоконтроля едят руками, пища кажется им вкуснее. Таков вывод нового исследования Адрианы Маджаров (Adriana Madzharov) из Технологического института Стивенса.В первом эксперименте учёного приняли участие 45 студентов. Они ответили на вопросы о пищевом поведении и степени самоконтроля в употреблении пищи.Затем участникам предложили осмотреть и попробовать сыр под названием Мюнстер, имеющий своеобразный резкий запах. Одна часть добровольцев использовала шпажку, а другая брала сыр руками.Последующий опрос показал: людям, высоко оценившим уровень своего самоконтроля, сыр показался более вкусным и аппетитным, если они держали его в руках. А вот на мнение тех, кто потакает своим пищевым слабостям, способ дегустации, похоже, повлиял мало: их оценки были примерно одинаковыми."Эти две группы не одинаково обрабатывают сенсорную информацию, — поясняет автор исследования. — У людей, которые регулярно контролируют потребление пищи, прямое прикосновение усиливает сенсорную реакцию, делая еду более привлекательной".Это подтвердил второй эксперимент с участием 145 студентов. Добровольцы из первой группы должны были вжиться в роль "зожников" — представить, что они следят за качеством и количеством съеденных продуктов, чтобы быть в форме. Второй группе досталась роль "гедонистов" — людей, которые радуют себя любимыми блюдами, стремясь получить максимальное удовольствие и не заботясь о весе.Затем студентам выдали пластиковые стаканчики с мини-пончиками. Сперва нужно было оценить их визуально, обратив внимание на текстуру, свежесть и качество, а затем съесть — либо взяв в руки, либо используя шпажки.В итоге больше всего пончики понравились участникам, которые были настроены на самоконтроль и брали продукт руками.Это первая работа, показавшая, что прикосновение к пище может влиять на её восприятие. (Не потому ли вредным фастфудом, который, как правило, едят руками, порой грезят даже приверженцы здорового питания?)Исследование, представленное в издании Journal of Retailing, интересно с точки зрения сенсорного маркетинга — воздействия на эмоциональное состояние потребителей с целью увеличения продаж. С другой стороны, оно также может заинтересовать специалистов, занимающихся проблемами лишнего веса и ожирения.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" рассказывали о простом способе перейти на правильное питание: для этого нужно больше спать.