Едет мужик в полном автобусе и вдруг очень громко портит воздух. Он сразу оглядывается по сторонам и, увидев рядом с собой маленького мальчика, начинает громко орать: " Ты, урод, не видишь сколько людей в автобусе едет, чего бздишь, как слон!" У мальчика на глазах слёзы и тут за него заступается приличного вида дама, стоящая рядом: "Мужчина, как вам не стыдно, сами воздух испортили, а на ребёнка спираете!" Мужчина, не долго думая оборачивается и говорит: "Вы только посмотрите, какая сука - я её же отмазываю, а она на меня ещё стрелы переводит!"
еще анекдот!