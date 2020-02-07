07.02.2020

2020-02-07 11:30:03

Платить за мусор во Владимире положено только один раз

Владимирцы жалуются, что им приходит по нескольку платежек за вывоз мусора от разных организаций.

С 1 января 2020 года для зоны №2 стоимость услуг по сбору, вывозу и утилизации отходов исключена из платы за содержание и ремонт жилого помещения, так как услуга перешла в разряд коммунальных и должна отражаться в платёжном документе отдельной строкой, поясняет обладминистрация в разосланном сегодня пресс-релизе.

Их выставляет жителям ООО «Единый расчётно-информационный центр Владимирской области», добавив в них строку по оплате услуги «Обращение с ТКО». Кроме платежа за обращение с ТКО в квитанциях ООО «ЕРИЦ» есть платёж за капитальные ремонт, а также, в зависимости от территории, платежи за ряд других коммунальных услуг.

В случае, если в многоквартирном доме выбран способ управления управляющей организацией, товариществом собственников недвижимости (товариществом собственников жилья) или жилищно-строительным кооперативом, такие организации обязаны заключить договор на оказание коммунальной услугу по обращению с ТКО с региональным оператором. Тогда плата по оплате услуги «Обращение с ТКО» будет включена также отдельной строкой в платёжный документ, который жители получают от своих управляющих компаний или ТСЖ (ЖСК).

Напомним, что уже несколько дней владимирцы атакуют единый расчетный информационный центр. Кому-то приписали количество зарегистрированных в квартире, включая давно умерших. У кого-то сумма в платежке посчитана два раза. В результате, вчера снят с должности гендиректор ЕРИЦ Владимирской области Дмитрий Ермолаев.