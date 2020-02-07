Вот уже 40 лет Иран и Соединенные Штаты испытывают взаимную ненависть и постоянно конфликтуют. Но Вашингтон и Тегеран понимают неизбежность будущих двусторонних переговоров и даже сотрудничество не столько ради двусторонних отношений (хотя и это важно), сколько ради мира и безопасности на всем Ближнем Востоке.

Вот уже 40 лет Иран и Соединенные Штаты испытывают взаимную ненависть и постоянно конфликтуют. Но Вашингтон и Тегеран понимают неизбежность будущих двусторонних переговоров и даже сотрудничество не столько ради двусторонних отношений (хотя и это важно), сколько ради мира и безопасности на всем Ближнем Востоке.Причиной вражды и ненависти двух стран, по мнению политологов, является произошедшая в 1979 г. в Иране Исламская революция, в результате которой на Запад бежал шах Пехлеви, а к власти пришел аятолла Хомейни. Соединенные Штаты обвиняют иранские власти в захвате в заложники американских дипломатов, убийстве американских солдат в Ираке, распространении шиитского радикализма и намерении уничтожить Израиль. С точки зрения Вашингтона стремление Тегерана к собственному ядерному оружию, спонсорство терроризма и угрозы глобальным энергетическим потокам в Персидском заливе — инструменты революционного Ирана 1979 г.Иран, в свою очередь, не видит причин в чем-либо извинятся. Исламская Республика видит себя единственной державой в регионе, способной противостоять американскому доминированию через собственные политические идеи, формы религиозного управления и наращивание военной мощи. США, в глазах Тегерана, внешний враг, который посягнул на иранский суверенитет, поддержав репрессивного шаха, а теперь стремится сорвать революцию.Вашингтон защищает Израиль (регионального соперника Тегерана), разворачивает свой военно-морской флот вдоль берегов Ирана, военные базы в соседнем Ираке и стремится затормозить экономическое развитие Ирана с помощью санкций. Ирано-американские разногласия 1979 г. — некие рамки, которые обе страны не могут преодолеть в двусторонних отношениях, полагает The National Interest.Рамки поведения 1979 г. были оправданы, когда регион представлял собой смесь авторитарных государств и стабильных монархий — статус-кво, который заставил вспыхнуть революционную религиозную идентичность Ирана и народное самосознание, как неоновый рекламный щит, и Соединенные Штаты не могли проигнорировать это.Стремление Ирана экспортировать революцию по всему Ближнему Востоку, по мнению Вашингтона, угрожало региональному порядку, в котором доминировали сначала сверхдержавы времен холодной войны, а затем недолго Соединенные Штаты — поведение, которое американцы также не могли оставить незамеченным.Автономные региональные державы в эпоху после окончания холодной войны формируют новую государственную систему, в которой Соединенные Штаты и Иран являются лишь двумя из множества претендентов на региональное влияние. Революционное рвение Ирана образца 1979 г. и стремление США оставаться доминирующей силой теперь сталкиваются в более изменчивой среде."Илиада" — основополагающий в культурном отношении древнегреческий эпос, содержащий в себе ближневосточные литературные влияния — дает Ирану и Соединенным Штатам важный совет о том, как остановить увековечивание ненависти образца 1979 г. "Илиада" напоминает нам, что конфликт не обязательно состоит из злых врагов. Троя в представлении Гомера была суррогатом осажденного греческого города-государства. В поэме с симпатией представлены царь и царица Трои, принц-командующий троянскими войсками, его жена и младенец, а также благородство, с которым они встречают и переносят трагические испытания."Илиада" завершается тем, что собравшееся население Трои оплакивает смерть своего героического принца-полководца Гектора. Величайший греческий военачальник Ахилл, знавший, что он тоже скоро умрет, сделал эту публичную церемонию в Трое возможной, заключив перемирие после переговоров один на один с троянским царем Приамом.Все страшные человеческие страдания и потери в "Илиаде" были вызваны первоначальным дипломатическим провалом и потому, что высокомерие в форме чрезмерного давления на врага всегда имеет трагические последствия.