В 2019 году на территории города Владимира зарегистрировано 38 преступлений, отнесенных к категории карманных краж.

Кража является одним из наиболее часто совершаемых преступлений. Одной из разновидностью является карманная кража. Она включает в себя хищение не только непосредственно из одежды потерпевших, но и из ручной клади. Стоит отметить, что у карманных краж нет сезонности. Они совершаются в местах с большим скопление людей: на рынках и в торговых центрах, в общественном транспорте, на стадионах и в ресторанах.В 2019 году на территории города Владимира зарегистрировано 38 подобных преступлений.Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 350 тысяч рублей.В феврале прошлого года сотрудниками уголовного розыска городского Управления МВД в городе Казань совместно с коллегами из местного Управления была задержана 29-летняя жительница Тамбовской области, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. На территории города Владимир в одном из магазинов она похитила кошелек из открытой сумки. Потерпевшая обнаружила пропажу уже на кассе. В нем находились денежные средства в сумме 3 тысячи рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила 3,5 тысячи рублей.В июне 2019 года в одном из магазинов города у 44-летней местной жительницы из сумки был похищен кошелек с денежными средствами и банковскими картами. Сумка в момент хищения находилась при потерпевшей, но была открыта. Причиненный ущерб составил около 8 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе просмотра записей с видеокамер в магазине, сотрудники полиции установили фигурантку - 27-летнюю уроженку Ленинградской области, ранее неоднократно попадавшую в поле зрение полицейских. В настоящий момент девушка задержана и заключена под стражу. Она подозревается в совершении 7 аналогичных эпизодах преступной деятельности на территории областного центра.В октябре 2019 года на территории города Владимира задержан 26-летний гражданин Таджикистана. Молодой человек подозревается в совершении имущественного преступления – он похитил 13 тысяч рублей из кармана джинс потерпевшего.Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам, что соблюдение несложных правил поможет снизить вероятность того, что Вы станете жертвой воров-карманников.Обратите внимание на то, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды, и тем самым не привлекали к себе внимание.Надежное место хранения - внутренние карманы верхней одежды. В этих случаях карманникам не удастся действовать незаметно.Следите за тем, чтобы Ваша сумка была застегнута и держите ее перед собой. В многолюдном месте прижимайте ее к себе.Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок.Не храните в кошельке записку с пин-кодом от кредитной карты и уж тем более не указывайте его на самой карте.Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к Вам поближе, встают сзади или сбоку.Ни в коем случае не пересчитывайте содержимое кошелька публично.Если Вы заметили карманного вора, то лучше всего сообщить об этом сотрудникам полиции, не привлекая при этом внимания. Если карманник уже совершил кражу и был задержан бдительными гражданами, то необходимо вызвать сотрудников полиции и принять меры, чтобы злоумышленник не избавился от похищенного, определить потерпевшего, круг свидетелей.Если преступнику удалось похитить имущество, необходимо:Запомнить приметы внешности злоумышленника: во что был одет, примерные рост, возраст, телосложение.В каком направлении скрылся преступник.Незамедлительно сообщить о случившемся в органы внутренних дел.Дождаться на месте прибытия сотрудников полиции.Успех раскрытия преступления во многом зависит от своевременности обращения в правоохранительные органы, а также наиболее точного и полного описания внешности подозреваемого.